Carnica-Imker wollen Bevölkerung aufrütteln

Todesurteil für Carnica-Biene

Für die Carnica ein Todesurteil: „Es geht dabei auch um 50 Prozent der Erwerbsimker“, so Margit Cuder, Obfrau des Bienenzuchtvereins Völkermarkt. Carnica-Imker wollen das mit gezielten Informationen abwenden. Kommenden Mittwoch und Freitag gibt es Info-Aktionen in Völkermarkt und Villach. Eine Konsensgruppe beim Land soll ab März beide Seiten an den Tisch bringen und für eine Lösung sorgen.