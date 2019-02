Festspiele trauern um Bruno Ganz

Ganz erhielt den Iffland-Ring von Josef Meinrad. Ganz wollte ihn eigentlich Gert Voss vermachen, der in Salzburg in zahlreichen Rollen geglänzt hatte. Doch Voss starb 2014 in Wien. Wer den Ring nun erhält, ist vorerst unklar. Er gehört übrigens seit 1954 als zweckgebundenes Eigentum der Republik Österreich.