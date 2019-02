Tourengeherin (31) rutschte 100 Meter in die Tiefe

Die 31-jährige Italienerin unternahm mit mehreren Begleitern eine Skiitour zum Wurmkogel in Sölden. Bei der Abfahrt kam die Frau zu Sturz und rutschte in der Folge ca. 70 bis 100 Meter über eisiges und felsiges Gelände ab, wobei sie sich Verletzungen am Kopf zuzog. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus nach Meran geflogen.