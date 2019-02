Fuchs sprintet über 60 m zu persönlicher Bestzeit!

Fuchs unterbot erstmals überhaupt die Marke von 6,70 Sekunden, eine Zeit, die er zuvor dreimal erreicht hatte. Zum ersten Mal vor zwei Jahren in Wien und dann in dieser Hallen-Saison im Jänner - sowie am Samstag im Vorlauf. In der „ewigen“ österreichischen Bestenliste über 60 Meter verbesserte er sich auf den vierten Platz. Vor ihm liegen jetzt nur noch Andreas Berger mit 6,56 (1988), Franz Ratzenberger mit 6,62 (1992) und Ryan Moseley mit 6,63 (2009).