„Möchte dem LASK im Voraus zu Cupsieg gratulieren“

Klauss könnte einen wichtigen Beitrag zu einer historisch erfolgreichen Saison leisten. Selbst wenn Salzburg außer Reichweite scheint, könnte der Meister von 1965 die Saison als Zweiter abschließen, was bisher nur einmal - 1962 - der Fall war. In diesem Fall wäre der LASK erstmals in der Clubgeschichte in der Champions-League-Qualifikation dabei. Außerdem lebt die Chance auf den zweiten Cuptitel. Der bisher einzige Pokal-Triumph gelang im Double-Jahr 1965.