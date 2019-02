„Die Fehler von 2015 werden täglich wiederholt“

Konservative Kreise in der CDU sprachen sich kurz darauf für einen Wechsel des ehemaligen Inlandsgeheimdienstchefs in die Politik aus. Auf Sympathien stößt Maaßen auch in der konservativen „Werteunion“, wo er nun in einer Rede in Köln die Migrationspolitik der deutschen Bundesregierung ordentlich in die Mangel nahm.