Lawine in Kals riss zwei Einheimische mit

Die vier Einheimischen im Alter von 21, 23 und 26 Jahren unternahmen eine Skitour zum Tschadinhorn in Kals am Großglockner. Gegen 11.15 Uhr löste einer der Wintersportler beim Aufstieg knapp unterhalb des Gipfels ein Schneebrett aus. Der 21-Jährige und der 23-Jährige wurden von der Lawine mitgerissen. Der 23-Jährige kam nach ca. 140 Metern an der Oberfläche der Lawine mit einer Bänderverletzung am Knie zu liegen. Der 21-Jährige wurde ca. 260 Meter weit mitgerissen. Er zog sich dabei eine Schnittverletzung am Arm zu. Die Wintersportler wurden mit dem Rettungs- bzw. mit dem Polizeihubschrauber geborgen.