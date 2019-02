Mann auf Alm in Bruck von Dachlawine verschüttet

Der 19-Jährige aus Rosenheim und seine drei Freunde schaufelten am Samstag bereits seit den Vormittagsstunden das Dach der Hütte ab. Sie wollten den Kamin freilegen. Gegen 12.45 Uhr kam es dann zum Unglück. Ein Schneebrett löste sich vom Dach und begrub den 19-Jährigen unter sich. Seine Freunde eilten ihm zu Hilfe, schaufelten ihn binnen Minuten aus. Sie schlugen zudem bei der Rettung Alarm. Der 19-Jährige wurde von der Mannschaft des Rettungshubschraubers Alpin-Heli 6 per Tau in den Flieger gehievt und ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Dort wurden schwere Verletzungen diagnostiziert.