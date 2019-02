Warmer Geldregen für GAK

Statt der Hängekonstruktion im Norden wird eine Festtribüne mit 1055 Sitzplätzen errichtet. Die Muruferseite muss aber unangetastet bleiben. Mittels einer Bausteinaktion soll auch die Stehtribüne des Fanklubs überdacht werden. Denn auch wenn der GAK in die Zweite Bundesliga aufsteigen sollte - was bei sieben Punkten Vorsprung in der RL Mitte durchaus realistisch ist - bleibt Weinzödl die Heimat. Die Mietkosten in Liebenau rechnen sich erst ab 3500 Zusehern. Das wäre in den sogenannten „Valium-Spielen“ gegen die Young Violets oder die OÖ Juniors nicht zu erreichen. In den Alltagsspielen will sich der GAK die tolle Stimmung im Weinzödl-Kessel (dessen Kapazität trotz Umbaus mit 2500 gleich bleiben soll) und den echten Heimvorteil nicht nehmen lassen.