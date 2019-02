Zwölf Hirschers stellen sich in Annaberg der Wahl

Dabei hat Promok gegenüber Hirscher einen Zeitpolster: in Form von Polit-Erfahrung. Vor zehn Jahren wurde er Gemeindevertreter, vor fünf Gemeinderat. „Das Wichtigste ist für die Bevölkerung da zu sein“, will der vierfache Vater und BH-Beamter den Bürgern einen Wahlmöglichkeit geben, weiß aber um Hirschers Favoritenrolle. „Ich will mehr für die Jugend tun“ sagt er. Hirscher dagegen will neue Betriebe in den Ort bringen und Senioren unterstützen: „Bürgernähe und Lebensqualität sind mir wichtig“, so der Gemeindebedienstete und Feuerwehrmann.