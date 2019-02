Nordische Ski-WM als Werbehoffnung für Zukunft

„Die Bilder aus Seefeld gehen um ganze Welt“

Milena Kraxner vom Ski Point in Seefeld freut sich auf die WM, wenngleich sie mit weniger Geschäft in dieser Saison rechnet. In ihrem Ski-, Rodel- und Snowboardverleih spürt die Jungunternehmerin aber schon einen Anstieg an Langlaufinteressierten und glaubt, dass dieser Trend in Zukunft sogar noch größer werden könnte: „Schließlich gehen die Bilder aus unserem Ort um die ganze Welt.“