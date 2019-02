Roms „Wunderkind“ zu Mutter: „Hör auf, du bist 40“

Er spielte sich ins Nationalteam, erzielte seit seinem Debüt im September 2018 schon drei Tore in der Serie A und spätestens seit Mittwoch ist er auch ein Shooting-Star in der Fußball-Champions-League! Die Rede ist von Nicolo Zaniolo, der in Rom als der neue Francesco Totti gehandelt wird. Mit ihm rückte aber auch seine (zweifellos attraktive) Mutter ins Rampenlicht und das gefällt ihm gar nicht. Vor allem die sexy Selfies, die seine Mutter Francesca Costa, auf Instagram teilt. „Hör auf damit, du bist 40“, reagierte er auf ihre Fotos.