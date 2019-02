Eine wahre Berggenießerin

Das 2790 Meter hohe Reitereck ist für die sympathische Maltatalerin Sissy Ebner „eine der schönsten Skitouren im vorderen Maltatal“. Also, Ausrüstung ins Auto und ab auf den Maltaberg. Schon nach den ersten Schritten wird klar, dass die Intensiv-Krankenschwester ihre Freizeit im Winter am liebsten auf Tourenskiern in den Bergen verbringt und als Gemeinderätin sich mit viel Herzblut im Maltatal engagiert. Unsere Tour führt uns vom Parkplatz der 1598 Meter hoch gelegenen Leonhardhütte über die sanften Almböden des „Maltinger Alpl“ zu den Ochsenhütten in die Gipfelflanke des Reiterecks. Und wir sind völlig allein unterwegs, denn der Wind stürmt und peitscht uns kräftig ins Gesicht. Ein Umkehren kommt für die sympathische 43-Jährige nicht in Frage, die im Sommer mit dem Mountainbike zur Arbeit nach Spittal pendelt und bei Marathons startete. Der tobende Sturm hat den Gipfelaufbau abgeweht und wir beschließen so unsere Tour am Rücken zwischen Reitereck und Wandspitze in 2500 Meter Höhe zu beenden. Eine lohnende Skitour mit Wiederholungsgarantie.