Stadlober, Tritscher im Cogne-Sprint ohne Punkte

Stadlober, deren Stärken in den längeren Distanzen liegen, verpasste in Cogne (ITA) im nicht topbesetzten Feld als 35. das Viertelfinale der besten 30 um 2,1 Sekunden. Tritscher fehlten als 57. fast sechs Sekunden zum Aufstieg. Am Sonntag folgen Bewerbe in der klassischen Technik über 10 km (Damen) bzw. 15 km (Herren).