348 Euro für einen Tag auf heimischer Skipiste

Vom Dachstein bis zum Böhmerwald werden in den Ferien die Pisten gestürmt. Ob Einsteiger oder „Profi“ jeder will die weiße Pracht genießen. 40 Skigebiete sorgen in Oberösterreich für eine Riesenauswahl. Groß sind auch die Preisunterschiede für einen Familien-Tag. Die „Krone“ nahm sechs Regionen unter die Lupe.