Verlassener Ehemann wollte über Zaun in Frauenhaus

Die 35-jährige Österreicherin lebt bereits sein einiger Zeit mit dem gemeinsamen Kind in der Einrichtung in Wolfsberg. Am Samstag kam der 28-Jährige schon um 8 Uhr früh aus Villach und wollte sie zurückholen. Weil er an der Türe abgewiesen wurde, versuchte der Mann, einen vier Meter hohen Zaun zu erklimmen.