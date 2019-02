Merkel-Appell an die Welt: „Nur wir alle zusammen“

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag vor einem Kollaps der internationalen Staatenordnung gewarnt und vor allem auch an die Adresse der USA deutliche Worte gerichtet. Merkel stellte die Entscheidungen der US-Regierung zur Syrien- und Iran-Politik grundsätzlich infrage und warnte gleichzeitig die westlichen Bündnispartner davor, alle Beziehungen zu Russland zu kappen. Ihr eindringlicher Appell an die Welt: „Nur wir alle zusammen!“ Auch Außenministerin Karin Kneissl betonte am Rande der Konferenz, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA sei - „auch da, wo wir nicht derselben Meinung sind“.