Vereinte Kräfte retteten Pensionisten das Leben

Lebensretter in der Nähe

Die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter rannten sofort los, um den Defibrillator vom Infopoint des Hauptbahnhofs zu holen. Das große Glück des 76-jährigen Trauners: Der Notfallsanitäter Daniel Lieb befand sich zufällig in der Straßenbahn, begann mit der Wiederbelebung. „Mein Kollege hat sich mit dem Sanitäter beim Reanimieren abgewechselt. Auch der Defibrillator kam zum Einsatz“, so Rauch.