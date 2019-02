Schloss-Bluttat: Wie oft auf wen geschossen wurde

Verdächtiger geständig

Der Beschuldigte soll seinen 52-jährigen Bruder, den Vater (92) und die Stiefmutter (87) am 13. Dezember auf dem Anwesen im Bezirk Mistelbach erschossen haben. Er war geständig. Sein Anwalt Philipp teilte danach mit, dass sich der 54-Jährige nicht an die Reihenfolge der Schussabgaben erinnern könne. Der Beschuldigte habe „äußere und innere“ Geschwülste, die für eine gewisse Verwirrtheit in Stresssituationen sorgen - Philipp plädierte auf unzurechnungsfähig.