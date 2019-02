Bayerns Riesenerleichterung: Entwarnung für Coman!

„Man sieht einfach, was für ein herausragender Spieler er ist und sein kann“, sagte Hummels, der mit dem jungen Kollegen mitfühlte: „Er ist leider so viel verletzt in seiner Karriere. Immer wenn er fit ist, kann er einen riesen Unterschied machen.“ Den Bayern fehlen am Dienstag am Flügel schon der im Achtelfinale gesperrte Thomas Müller und der seit Ende November pausierende Arjen Robben.