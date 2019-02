Risiko-Asylwerber: Uni-Professor unterstützt Kickl

Zum Vorwurf an das Innenministerium, dass der Kurde Soner Ö. (34) schon vor dem Halsstich-Mord in Dornbirn in Schubhaft hätte sitzen müssen, meint Uni-Professor Geistlinger: „Die Schubhaft war verfassungsrechtlich gar nicht möglich. Das Bundesverfassungsgesetz verlangt eine beabsichtigte Ausweisung oder Auslieferung für einen Freiheitsentzug. Da ein Asylantrag gestellt wurde, war dies nicht gegeben. Und auch ein Aufenthaltsverbot half nicht, weil zu seiner Vollstreckung unter anderem Fluchtgefahr gegeben sein musste. Diese konnte nicht angenommen werden, weil der Verdächtige in Vorarlberg eine Familie hat.“