Weiter Chaos um die Aufnahmetests

Erlass für schnellere Aufnahmen fehlt noch

„Dabei sollten die Kriterien für das Aufnahme-Prozedere eigentlich beschleunigt werden“, so Gewerkschafter Deisenberger: „Doch bis heute fehlt ein Erlass dazu.“ Fest steht: So wird man wohl auch in Zukunft kaum den Personal-Notstand bei der Polizei abbauen. Auch im Internet machten angehende Polizeischüler ihrem Ärger Luft: „Was gilt jetzt? Sind die Kosten für Atteste umsonst gewesen. Und jetzt alles noch einmal? Ein denkbar schlechter Start für einen neuen Dienstgeber.