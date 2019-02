Raupenfahrzeug in Fieberbrunn wiedergefunden

Um 1.30 Uhr in der Nacht auf Samstag entwendete ein unbekannter Täter ein Raupenfahrzeug, welches vor einem Lokal in Fieberbrunn abgestellt war. „Das Fahrzeug ist grau-schwarz-rot , der Marke Polaris mit Kabinen- und Heckaufbau“, schildert die Polizei im Zuge der Fahndung. Der Täter nahm das Fahrzeug in Betrieb und fuhr damit in Richtung Hochkönigbundesstraße. Am Samstag gegen 13 Uhr konnte das Gerät auf einem Winterwanderweg in Fieberbrunn wiedergefunden werden - mit leichten Beschädigungen.