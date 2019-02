Auf diese Kostüme sind Tirols Narren heuer heiß

„Schön ist, was gefällt“, meint Cäcilia Maurer. Und die Geschäftsführerin des Kostümverleih Hundegger-Maurer weiß, wovon sie spricht! Seit 1928 verleiht das Familienunternehmen Kostüme, nicht weniger als 3000 Roben hängen im gigantischen Fundus. Kein Billigzeugs, sondern ausschließlich hochwertige Kleidungsstücke können in der „Kostümhochburg“ für 25 bis 60 Euro inklusive Reinigung ausgeliehen werden. „80 Prozent unserer Kleider haben wir selbst genäht“, verrät Maurer. Aber auch originale Pilotenuniformen oder Dienstkleidungen aus Gendarmerie-Tagen oder aus der DDR-Zeit hängen an den Kleiderstangen.