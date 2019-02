Zentrale Route dicht: Migranten suchen neue Wege

Wie der „Spiegel“ unter Berufung auf aktuelle Zahlen des deutschen Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration bei der Bundespolizei berichtet, gelangten in den ersten Kalenderwochen des neuen Jahres lediglich zwischen 47 und 102 Migranten über die zentrale Mittelmeerroute nach Italien. In der vierten Kalenderwoche war es kein einziger. Noch vor drei Jahren waren über diese Route zeitweise mehr als 25.000 Menschen pro Monat in die EU gelangt.