Traumtore im Video: Juve feiert neues Super-Duo

Torjubel-Tausch

Juventus Turin hat am Freitag in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Vorsprung auf den ersten Verfolger Napoli zumindest vorerst auf 14 Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann das Heimspiel gegen den Vorletzten Frosinone durch Tore von Paulo Dybala (6.), Leonardo Bonucci (17.) und Cristiano Ronaldo (63.) mit 3:0. Ronaldo und Dybala waren also wieder einmal die Matchwinner! Beide Stars haben einen Jubel, der längst ihr Markenzeichen geworden ist. Doch schon im letzten Spiel zeigte CR7 plötzlich die Maske von Dybala! Am Freitag revanchiert sich der Argentinier, er zeigt nach seinem 1:0 einen kombinierten Jubel: die Siuuuu-Maske!