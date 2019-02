Brajkovic bei Besuch von NBA-Star Top-Rebounder

Brajkovic steuerte zum zwölften Heimsieg der in eigener Halle weiterhin ungeschlagenen Wildcats neun Zähler bei und packte zwölf Mal an den Brettern zu. Zudem wies die Statistik drei Assists und einen blockierten Wurf in 33 Minuten auf dem Parkett der mit 4.643 Zuschauern ausverkauften Belk Arena für den 2,08 Meter großen Power Forward aus. Der Vorarlberger sorgte schon vor der Pause mit einem No-look-Pass auf KiShawn Pritchett, der diesen zu zwei Punkten verwertete, auch für die Szene des Spiels.