Mikaela Shiffrin vor dem Sprung in den Ski-Olymp

Ski-Geschichte

Und den ganz großen Traum dieser Weltmeisterschaft, den jagt die 23-Jährige aus Vail erst im Slalom am Samstag: Das vierte Gold in Serie in einer Ski-Disziplin nach Schladming 2013, Beaver Creek 2015 und St. Moritz 2017 - das ist bislang noch gar niemandem gelungen! Weder bei den Herren noch bei den Damen! Denn die Legenden Ingemar Stenmark (Sd, 3 x Slalom/1978 - 1982), Kjetil Aamodt (Nor, Kombi/1997 - 2001) und Ted Ligety (US, Riesentorlauf/2011 - 2015) schafften ebenso „nur“ den Hattrick wie die Kombi-Größen Christl Cranz (D, 1937 - 1939), Marielle Goitschel (Fra, 1962 - 1966) und Erika Hess (Sz, 1982 - 1987). Aber den Viererpack, den hätte Mikaela ganz alleine. Das wäre für die 23-Jährige der erste Sprung in den Ski-Olymp.