„Mortal Komat 11“: Trailer zeigt Jade in Aktion

Publisher Warner Bros. und Entwickler NetherRealm haben einen neuen Gameplay-Trailer zu „Mortal Kombat 11“ veröffentlicht. In der Hauptrolle eine alte Bekannte: Jade, die untote Meister-Assassinin, die Gegner mit ihrem Bo, ihrem Kampffächer und herablassenden Niederstreckungen schlägt. Das Beat‘em up erscheint am 23. April für PC, PS4, Xbox One und Switch.