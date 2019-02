Gold-Henrik genoss die süße Rache an Hirscher

Erste WM-Medaille

Die erste WM-Medaille seiner Karriere. Und das gleich in Gold. Aber was noch mehr runter ging wie Öl: Vor IHM. Neunzehn Rennen lang war Kristoffersen dahinter gelandet. Und je mehr Henriks letzter Sieg beim Slalom in Kitzbühel 2018 in die Ferne rückte, desto mehr attestierten viele, an ihm schlicht zerbrochen zu sein. Aber gestern in Åre schlug der ehrgeizige Norweger zurück, mit seinem ersten Riesentorlauf-Sieg seit fast vier Jahren (Meribel 2015) zwang er Marcel Hirscher in die Knie. Endlich, endlich - da machte Henriks Miene kein Geheimnis draus!