Umfrage: FPÖ legt stark zu - auf Kosten der ÖVP

Würde am Sonntag gewählt werden, so wäre die ÖVP mit 32 Prozent der Stimmen weiterhin klar auf Platz eins - doch der Koalitionspartner schläft nicht. Ganze vier Prozentpunkte konnte die FPÖ zulegen und liegt nun bei 25 Prozent. Polit-Beobachter sehen gegenüber der „Krone“ einen Grund dafür in der Polarisierung durch Innenminister Herbert Kickl. Dieser bringt mit seinem Asylkurs den Freiheitlichen ihre Kernwähler zurück, die davor bei der ÖVP gelandet waren.