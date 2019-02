Jetzt muss Kathi den richtigen Ton treffen

Drei Katharinas

Davon ist auch Katharina Liensberger überzeugt. Sie muss beim Damen-Slalom nur den richtigen Ton treffen. Was der 21-jährigen Vorarlbergerin nicht nur auf Grund ihrer skifahrerischen Fähigkeiten gelingen sollte. Schließlich spielt sie seit ihrer Kindheit Harfe. „Ich mag das sehr gern, weil es so beruhigend auf mich wirkt, wirklich entspannend.“ In Åre ist das Instrument (fast zwei Meter hoch, 40 Kilo schwer) nicht mit, dafür wird sie aber von ihrer Mutter begleitet. „Träumen“, sagt sie vor ihrem dritten Rennen in Åre (Silber im Team, 12. Riesentorlauf), „träumen muss erlaubt sein. Wir haben nur die Außenseiter-Rolle, das ist klar. Aber wir wissen, was wir können“, gibt sich die 21-Jährige ziemlich selbstbewusst. Liensberger ist übrigens mit Truppe und Debütantin Huber eine von drei Katharinas, die heute für Österreich starten.