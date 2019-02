Sarah Wiener soll für Grüne „Wähler einkochen“

Starköchin Sarah Wiener steht offenbar vor dem Sprung in die Politik. Die 56-Jährige soll für die österreichischen Grünen bei der EU-Wahl am 26. Mai antreten - als Nummer zwei hinter Spitzenkandidat Werner Kogler. Die Bestellung Wieners - und Koglers - muss noch beim grünen Bundeskongress am 16. März abgesegnet werden.