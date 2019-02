„Dumm, Skandal, stinksauer“ - die Austria wütet

Die nunmehrigen Cup-Helden tangierte dies freilich weniger. „Dass Spieler, die am Vormittag noch im Büro gesessen sind, so ein Spiel abgeliefert haben, ist unglaublich“, jubelte David Preiß. „Jetzt gehen wir feiern und morgen fahren wir auf Trainingslager.“ Der GAK-Trainer ohne Pro-Lizenz, der nun ins zweite Glied hinter den im Winter gekommenen Trainer Enrico Kulovits rückt, erlebte einen „Abschied“ nach Maß als Chef. „Man sieht, was im Fußball mit gutem Teamgeist möglich ist und wenn alle an einem Strang ziehen“, sagte Preiß. Die Teamleistung führte zum dritten Sieg des vierfachen Cup-Siegers im achten Duell mit dem Rekordhalter (27).