99ers nach 4:2 in Bozen weiter Pick-Round-Leader

Zuletzt hat er in seiner Heimat für Modo Hockey, die U20 von Karlskrona und per Leihe bei HC Kalmar in der Division I gespielt. Nussbacher soll schon am Sonntag gegen Red Bull Salzburg auf der Grazer Bank Platz nehmen, er war zuletzt in der Villacher U20 im Einsatz. Für die beiden neuen Torhüter geht es um den Platz hinter Robin Rahm.