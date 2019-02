Köln verlor nach 2:0-Führung - Kainz sah Gelb-Rot

Der 1. FC Köln hat am Freitag im Kampf um die Rückkehr in die deutsche Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert! Der Tabellenzweite verlor auswärts gegen Paderborn trotz 2:0-Führung und des ersten Tores von Anthony Modeste seit seiner Rückkehr mit 2:3 und liegt nur noch zwei Punkte vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Bei den Verlierern wurde Florian Kainz, der den Assist zum Modeste-Treffer lieferte, in der 89. Minute mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Louis Schaub fehlte wegen einer Fußverletzung.