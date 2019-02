Znaim schockt Liga - eigene Cracks dagegen Linz!

Linz-Manager hadert mit Pausen

„Es ist ein Wahnsinn - nach einer längeren Pause können wir einfach nicht gewinnen“, faucht Black-Wings-Manager Christian Perthaler am Tag nach dem verpatzten Auftakt in die Quali-Runde. Vor allem die seiner Ansicht nach zu lasche und lethargische Einstellung seiner Cracks stieß ihm dabei sauer auf. „Wir waren nicht bereit! Villach hat speziell gegen Ende des Spiels alles für den Sieg getan. Das habe ich bei uns vermisst - gegen Innsbruck muss eine Reaktion her“, so Perthaler. Dessen Team morgen gegen Innsbruck bereits vor einem Soll-Sieg steht, warten doch in Folge zwei Auswärtsspiele. Am Freitag muss man nach Dornbirn, am darauffolgenden Sonntag zu Angstgegner Znaim.