Trickdiebe nahmen am Nebentisch Platz

Eine 69-Jährige saß in einem Lokal in Arnoldstein, als es sich zwei unbekannte Männer am Nebentisch bequem machten. Mit einer Jacke deckte einer der Täter die Handtasche der Frau ab und stahl so unbemerkt ihre Brieftasche mit mehreren Hundert Euro. Eine örtliche Fahndung lief negativ.