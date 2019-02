Endlich grünes Licht für die „Eishalle B“

„Nächste Woche beginnen die Arbeiten an der Erweiterung der Stadion-Tiefgarage um 200 Plätze“, heißt es im Büro von VP-Bürgermeister Siegfried Nagl. Die Eishalle B, als Trainingshalle für die 99ers, für Hobby-Sportvereine usw., soll im März 2020 fertiggestellt sein - also zu spät für die Eiskunstlauf-EM in Graz. Die Eishalle B wäre ja als „Aufwärmhalle“ gedacht gewesen.