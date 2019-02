45-Jähriger verletzt: Dramatische Rettung im Wald

Im sehr steilen und rutschigen Gelände war am Freitag ein 45-Jähriger mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er von einem rollenden Baum am linken Bein erwischt. Selbst konnte er sich nicht mehr befreien. Polizei und Feuerwehr kämpften sich zu Fuß zu ihm vor, die Rotkreuz-Mitarbeiter fuhren mit einem Pick-Up so weit es ging in seine Nähe. Der Rettungshubschrauber C 12 war zwar angefordert worden, musste aber doch zu einem Verkehrsunfall auf der Pyhrnautobahn ausrücken.