Bahnachse soll die Wirtschaft ankurbeln

Hinter den Kulissen arbeiten Österreich, Kroatien, Slowenien und Serbien schon länger am Ausbau der Achse und der Aufnahme in das TEN-T Kernnetz der EU. Geplant ist, den Schienenverkehr von Istanbul (Türkei) und Thessaloniki (Griechenland) – die Anbindung an die chinesische Seidenstraße – nach Deutschland auszubauen. Während der schwere Güterverkehr in Österreich durch die Steiermark (Pyhrn/Schober) nach Norden befördert werden soll, ist für Kärnten eine Steigerung des Personenverkehrs und leichten Güterverkehrs (Züge bis 750 Meter) geplant. Auf der Tauern-Achse soll die Menge der beförderten Güter von 6,2 Millionen Tonnen (2010) auf 9,5 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2030 gesteigert werden. Ein Plus von 53 Prozent. „Auf der Strecke gibt es noch freie Kapazitäten. Ein Ausbau würde Kärnten viele Vorteile bringen“, so Albert Kreiner, Abteilungsleiter Wirtschaft und Mobilität im Land.