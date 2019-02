Rätsel um verbrannte 77-jährige Linzerin

Warum ist Elfriede V. tot? Warum hat die 77-Jährige Verbrennungen am Körper, aber ein Brandherd in der Wohnung in Linz-Auwiesen fehlt? Vor einem Rätsel stehen die Ermittler, nachdem die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung gerufen worden war und im Wohnzimmer der verschlossenen Wohnung die Leiche fand.