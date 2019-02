Mann (59) bei Forstarbeiten schwer verletzt

Der aus St. Georgen am Walde stammende Mann hatte Freitagvormittag einem 70-jährigen Freund bei Holzfällerarbeiten in einem unwegsamen Gelände in Rechberg geholfen.

Der 59-Jährige war gerade mit dem Ausästen eines hangabwärts liegenden gefällten Stammes beschäftigt, als dieser plötzlich ins Rutschen geriet. Sein Fuß wurde dabei gegen einen weiteren Baumstamm gedrückt und eingeklemmt.