Behördenodyssee für Unternehmer und seine Frau

Behördlicher Spießrutenlauf

Doch dann schaffte sie einen ihrer Deutschkurse nicht auf Anhieb, was dazu führte, dass ihr vergangenes Jahr erstmals das Visum für Österreich verweigert wurde. Für das Ehepaar eine Katastrophe: Denn damit begann ein behördlicher Spießrutenlauf. Ihr Mann Christian muss von einem Amt zum anderen, fühlt sich schikaniert, bekommt keine Auskunft der Fremdenpolizei. „Ich fühle mich wie ein Trottel“, beklagt er beim „Krone“-Lokalaugenschein in Favoriten. Seine Frau wolle keine Staatsbürgerschaft, trotzdem werden Steine in den Weg gelegt.