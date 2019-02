Spanien beschließt Exhumierung von Diktator Franco

Dies habe der Ministerrat beschlossen, hieß es nach der wöchentlichen Kabinettssitzung in Madrid. Die Familie des Diktators hatte zuletzt mitgeteilt, sie wolle einer Exhumierung nur dann zustimmen, wenn der Leichnam in ein angekauftes Familiengrab in der Almudena-Kathedrale (Bild unten) von Madrid gebracht werde. Sie hat nun 15 Tage Zeit, um bekannt zu geben, wo die sterblichen Überreste des „Generalisimo“ beerdigt werden sollen.