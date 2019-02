Kuhn gegen Wilhelm: Vier Prozesse an einem Tag

Doktorarbeit und Lohndumping

In den Unterlassungsklagen von Gustav Kuhn gegen Markus Wilhelm ging es nicht nur um Vorwürfe sexueller Straftaten. Erneut Thema waren auch angebliche Plagiate in der Dissertation des „Maestros“ sowie vorgeworfene „Hungerlöhne“ in Erl. „Ein kompletter Wahnsinn“, stöhnte Kuhn auf, als es um den Plagiats-Vorwurf ging. Wilhelm stellte via Anwalt den Antrag, ein Sachverständiger möge vom Gericht mit der Prüfung „verdächtiger“ Textpassagen befasst werden. Kuhns Rechtsvertreter betonte, dass nur die Universität Salzburg für eine Prüfung und Aberkennung zuständig sei. Das Urteil ergeht nun schriftlich. Nur kurz währte der Zivilprozess, wonach Wilhelm den Vorwurf des Lohn- und Sozialdumpings in Erl zu unterlassen habe. Es wird dazu das Strafverfahren abgewartet.