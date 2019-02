Neue gefährliche Challenge im Internet

Eine gefährliche Aktion, denn nur in 30 bis 40 Prozent der Versuche tritt dieser sogenannte „Mpemba-Effekt“ auf. In vielen Fällen kamen die Menschen hingegen mit dem heißen Wasser in Berührung und fügten sich dabei schwere Verbrennungen zu. Bereits mehrfach wurden Leute aufgrund der „Boiling Water Challenge“ ins Krankenhaus eingeliefert.