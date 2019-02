Optiker erkannte die Brillen-Diebe

Zusammenarbeit über alle Grenzen ist ja grundsätzlich gut, in diesem Fall aber eher weniger wünschenswert: Ein Russe, ein Moldawier und ein Ukrainer hatten sich zusammengetan, um in Geschäften in Baden auf Diebstour zu gehen. Ein aufmerksamer Optiker vereitelte jedoch einen weiteren Beutezug. Er erkannte durchs Schaufenster die drei Männer als jene wieder, die ihm drei Tage zuvor eine Brille entwendet hatten. Die Stadtpolizei stellte die Verdächtigen, fand bei ihnen gestohlene Kleidung, Kosmetik- und Büroartikel: Anzeige. In St. Pölten wurden ein Taschendieb und seine Komplizin in einem Supermarkt ertappt und flüchteten.