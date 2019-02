Worüber Kurz und Trump im Weißen Haus sprechen

„Österreich verdient die Aufmerksamkeit der USA“

„Ich möchte, dass man in Washington sieht, was ich hier in Österreich sehe. Österreich verdient die Aufmerksamkeit in den USA“ - so beschreibt US-Botschafter Trevor Traina den Kanzlerbesuch, den er eingefädelt hatte. „Kurz brachte Österreich auf die Weltbühne zurück, er spricht für Europa und angesichts seines Alters ist er auch eine Hoffnung für Europa.“