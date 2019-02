Firmenbesitzer ertappte Diebe auf Baustelle

Großfahndung erfolgreich

Mehrere Polizeistreifen und die Diensthundestreife Tasso Süd wurden angefordert und der Bereich rund um die Baustelle durchsucht. Gegen 22.45 Uhr konnte der 25-Jährige bei einer Tankstelle in Untergroßau erwischt und festgenommen werdn. Er zeigte sich kooperativ, rief mit seinem Handy den 32-jährigen Komplizen an, der dann bei einem Supermarkt in Sinabelkirchen festgenommen wurde.